Şişli'den kargo uçağına lazer tacizi kamerada

İstanbul Şişli'den Amerikan kargo havayolu şirketine ait bir uçağa yapılan lazerli taciz uçağın kamerası tarafından görüntülendi. 17 bin 361 lira cezası bulunan uçağa lazer ışığı tutmanın pilotlarda "flaş körlüğü" olarak adlandırılan geçici görememe durumuna neden olabileceği belirtiliyor.
DHA 14.02.2020 - 11:28| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 11:38
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