Site yöneticisi seçiminde silahlar çekildi

İstanbul Esenyurt’ta site sakinleri ile site yönetimi arasında çıkan kavgada silah çekildi. Yönetici seçimi konusunda taraflar anlaşamayınca site sakinlerinden birinin arkadaşı belinden silahını çıkarıp ateş açtı. ‘‘Dışarı çıkın, sizi öldüreceğim’’ diyerek tehditler savuran silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Haberler - DHA 27.04.2022 - 12:31 | Son Güncelleme : 27.04.2022 - 12:39

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