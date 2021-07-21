Siteyi kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz aylarda lüks bir sitede site yönetimi ile dükkan kiracıları arasında yaşanan tartışmaya mafya da dahil oldu. Gece saatlerinde sitenin önüne araçla gelen saldırganlar, güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara ateş açtı. Konu yargıya taşınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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NTV 21.07.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 10:33
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