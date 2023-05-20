Sivas’ta hortum çatıları uçurdu

Sivas’ın Zara ilçesinde öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

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