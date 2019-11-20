Sivas'ta nefes alamayan kediyi elleri ile kurtardı
Sivas'ta soluk borusu tıkandığı için nefes alamayan kediyi bölgedeki bir vatandaş fark ederek kurtardı.
Örtülü Pınar Mahallesı'nde kaydedildi. Kuaför Murat Durak, yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Hemen yanına koştu. Önce kediye araç çarptığını sandı. Ancak daha sonra hayvanın soluk borusuna bir cisim kaçtığını, bu yüzden nefes alamadığığnı fark etti. Durak, cismi eliyle çıkararak kediyi kurtardı. Yeniden nefes alabilen kedi ise koşarak gözden kayboldu.
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