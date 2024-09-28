Siverek'te silahlı kavga: 4'ü çocuk 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay Siverek-Diyarbakır karayolu Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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