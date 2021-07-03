Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı

Adana'da korsan taksicilik yapan Sefa S., (66) sarı renkli otomobiline müşteri gibi binen sivil polis tarafından suçüstü yakalandı. Sivil polise 'Beni yaktın' diye ağlayan Sefa S.'ye 8 bin 816 lira idari para cezası kesilirken, otomobili de 60 gün trafikten menedildi.

NTV 03.07.2021 - 17:39 | Son Güncelleme : 03.07.2021 - 17:52

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