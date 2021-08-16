Sivil polisten ‘değnekçi’ye suçüstü: 625 TL ceza kesildi
İstanbul Fatih’te sivil polisin aracını park etmek için 15 TL ücret isteyen ‘değnekçi’ suçüstü yakalandı. Dubalarla ayrılmış bir alana, bir saat park için 15 TL isteyen Y.T., polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Y.T.’ye ‘işletme izni olmadığı halde park ücreti almaya teşebbüs’ suçundan 625 TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 11:31| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 11:38
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