Sivil toplum kuruluşları Elazığ'daki depremzedeler için aralıksız çalışıyor

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderiliyor. Devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri de toplanan yardımları depremzedelere ulaştırıyor. Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu, yardımların dağıtımında görev alıyor. Yardımlar, ihtayaç sahibi ailelere sahadaki gönüllü ekıpler tarfından teslim ediliyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER