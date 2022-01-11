‘Siyanürle altın’ iddiası köylüleri ayağa kaldırdı

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Dağyeniköy Mahallesi’nde MTA tarafından siyanürle altın aramak için etüd çalışması yapıldığı iddiasına köylüler tepki gösterdi. Meydanda toplanıp çalışmanın yapıldığı alana yürüyen kalabalık, jandarma barikatını aşıp bir traktör kepçenin lastiklerini kesti.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 13:29

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