Siyasilerden 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum dedi. Çok sayıda siyasiden de Kadınlar Günü mesaji geldi.
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NTV Haber 08.03.2020 - 15:25| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 15:32
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