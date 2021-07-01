''Sizler gibi ben de mağdur oldum''

''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın (30) dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olduğu öğrenildi. Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

NTV 01.07.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 12:52

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