Skura küllerinden doğdu, umut oldu ... (Yavrusuyla fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde)

21.04.2019 - 11:48

İstanbul - Büyükada'da 1 Ocak'ta çıkan yangında faytonlarda çalıştırılan 9 at ölmüştü, birçok at da yaralanmıştı... Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan "Sakura" isimli at doğum yaptı... Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olduğu görülen Sakura'nın yavrusuyla fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasında...