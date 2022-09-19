Şoförle tartışan yolcu otobüsün camını kırdı

Mersin’de yetişemediği halk otobüsünün önünü kesen bir yolcu, yumruk atarak aracın camını kırdı. Duraktan çıktığı için yolcuyu alamadığını anlatan otobüs şoförü Kamil Akkaya ‘‘Camlara vurdu, silgeçleri defalarca kaldırıp bıraktı. İçerdeki yolcuların uyarılarına aldırmadan var gücüyle cama vurup kırdı’’ dedi. Şoför ve bazı yolcuların şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 11:00 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 11:14

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