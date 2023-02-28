Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evleri oldu
Hatay Antakya'da yaşayan 7 kişilik Akıncı ailesinin evleri, ilk depremde ağır hasar gördü. Hasan Akıncı 5 çocuğu ve eşiyle apartmandan çıkmayı başardı ve sokakta kalmamak için 17 yıl şoförlük yaptığı halk otobüsünü ev hale getirdi. En küçüğü 3 yaşında 5 çocuğu olan ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Fatma Akıncı, ''Otobüste yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir konteyner evimiz olsun istiyorum, içinde tuvaleti, banyosu olan'' dedi.
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