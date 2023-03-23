Şoförün ''Ev eşyası taşıyoruz'' dediği kamyondan 60 göçmen çıktı

Vanın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyon kasasından 60 göçmen çıktı. Ev eşyası taşıyoruz diyen şoförün hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yapınca, eşyaların arasında göçmenlerle karşılaştı. Afganistan uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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