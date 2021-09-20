Soğuk hava dalgası geliyor: Perşembe gününe dikkat!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarından itibaren sıcaklıkların düşmeyeceği başlayacağını söyleyerek perşembe günü için uyarıda bulundu. Çalışkan ‘‘İstanbul’da sıcaklık bugün 30 derece ama çarşamba 19, perşembe de 14 derece. Montlara ihtiyacımız olacak çünkü perşembe kış havası yaşayacağız’’ dedi.

NTV 20.09.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 09:53

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