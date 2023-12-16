Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek? NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan anlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava tahmin raporuna göre 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki, yağışlı hava nerelerde etkisini sürdürecek? Hangi bölgelerde risk var? Hava sıcaklığı ne zaman artacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.

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