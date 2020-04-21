Sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)
Sokağa çıkma kısıtlamasının süresi uzadı. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23-26 Nisan arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz" dedi. Erdoğan, ilk kez normalleşme için takvim açıkladı ve Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.
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NTV 21.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 10:03
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