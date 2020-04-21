Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, sokaklar böyle doldu

Yine geçen hafta yaşananlar tekrarlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde bazı şehirler yine kalabalıktı. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve Eskişehir'de özellikle gıda alışverişi yapmak için dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Bazı noktalarda maske kullanımının çok az olduğu görüldü.

NTV 21.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 10:02

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