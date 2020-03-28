Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?

Virüsle mücadele kapsamında, çok önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Alınan kararla, hafta sonları, piknik, sahil kenarında yürüyüş, spor ve balık tutmak yasaklanacak. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. NTV yayınına katılan soylu corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

NTV 28.03.2020 - 11:48 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 12:15

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