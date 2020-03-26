Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

Corona virüs tedbirleri nedeniyle sokaklar boş kalınca, sokak hayvanları da yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Mardin ve Diyarbakır'da belediye ekipleri; sokak hayvanları için yol kenarlarına mama bıraktı.
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NTV 26.03.2020 - 10:01| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:20
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