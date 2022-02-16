Sokak hayvanlarını besleyen genç kız saldırıya uğradı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokak hayvanlarını besleyen Tuğba Gökyit, komşusunun saldırısına uğradı. B.D. genç kıza küfür ederek ağaç dalıyla defalarca vurdu. Olay sonrasında gözaltına alınan B.D., sokak köpeklerinin çocuğuna saldırdığını, çocukların korkudan okul servisinden inemediklerini anlattı. Darp raporu alıp jandarmaya giden Tuğba Gökyiğit ise saldırdan hemen önce kedileri beslediğini söylerek şikayetçi oldu.
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