Sokak kedisi 2 köpeğe saldırdı: O kadar ciğer verme demiştim
Elazığ’da büfenin önündeki iki köpeğe, sokak kedisi saldırdı. İşletme sahibi Mehmet Doğan, Sürekli bakıp yemeğini verdiğimiz bir kediydi ama ne olduysa bir anda oldu. İlk defa oldu. Köpeklerden mi huylandı ne oldu anlamadık. Bir anda ikisine de saldırdı. Kediye Aslan Yürek dedik. Kediyi sürekli besleyen bir ağabeyimiz vardı. Sürekli kedilere ciğer haşlayıp veriyordu. Ona kedilere çok fazla ciğer verme bugün iki köpeğe birden saldırdı dedim. O da bayağı güldü” dedi.
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İHA 04.08.2020 - 13:23| Son Güncelleme : 04.08.2020 - 13:47
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