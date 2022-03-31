    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Sokak kedisi aracın motor kısmında doğum yaptı

İstanbul Pendik’te bir sokak kedisi aracın motor kısmında doğum yaptı. Araç sahibi sesler üzerine durumu fark edip hemen servisini yolunu tuttu. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yavrular veterinere götürüldü. Aynı araçta daha önce de bir başka kedi yine doğum yapmış, yavrular yine serviste çıkarılmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 12:05

TÜRKİYE HABERLERİ