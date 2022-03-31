İstanbul Pendik’te bir sokak kedisi aracın motor kısmında doğum yaptı. Araç sahibi sesler üzerine durumu fark edip hemen servisini yolunu tuttu. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yavrular veterinere götürüldü. Aynı araçta daha önce de bir başka kedi yine doğum yapmış, yavrular yine serviste çıkarılmıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.