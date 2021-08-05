İstanbul Üsküdar’da bir kişi sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, adamın sokak kedisini defalarca tekmelediği ve sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gittiği görüldü.
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ntv.com.tr 05.08.2021 - 13:08| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 13:18
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