Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü

İstanbul Üsküdar’da bir kişi sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, adamın sokak kedisini defalarca tekmelediği ve sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gittiği görüldü.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 13:18

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