Sokak köpeğine işkence: Havaya kaldırıp boğazını sıktı

İstanbul Pendik’te bir kişinin sokak köpeğine yaptığı işkenceyi güvenlik kameraları kaydetti. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Murat Y., mahallede yalnız yaşayan kadınlardan para istiyor, arabaların kapılarını zorluyor ve çocukların üzerine yürüyor. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Murat Y. gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
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