Sokak köpeğini sopayla dövdü: Kafatasını kırdı

İstanbul Ataşehir’de bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Kafatasında kırıklar oluşan köpeği, hayvanseverler kurtardı. Mahalle sakinlerinin ‘‘Duman’’ adını verdiği köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Derneği’nin yardımıyla bir klinikte tedavi altına alındı.
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ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:51| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 11:01
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