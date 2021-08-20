Sokak köpeğinin İstanbul macerası: Toplu taşımaya binip geziyor

Sosyal medyada bir kullanıcı, İstanbul’da tramvayla seyahat eden bir sokak köpeğinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa pek çok yorum geldi. Gezgin köpeğin, tramvayın yanı sıra vapurda, metroda, metrobüste hatta Marmaray’da seyahat ettiği ortaya çıktı. (Haber:Fatma Gökçe Derin Kamera:Yasin Akpınar)

ntv.com.tr 20.08.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 17:59

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