Sokak köpeğinin öldürüldüğü görüntülere hayvanseverlerden tepki

Adana’da tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 3 aylık sokak köpeğini pompalı tüfekle öldüren A.Ü.’nün gözaltına alınıp serbest bırakılmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (UHAFED) Bşk.Metin Yıldırım, ‘‘Üstü çıplak bir halde maganda gibi gelip vurmuş. Hayvanlara Şiddet Yasası’na göre 3 yıla kadar hapis cezası var’’ dedi. Pekçok hayvansever de köpeğin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak A.Ü.’nün cezalandırılmasını istedi.

Haberler - DHA 12.09.2022 - 15:01 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 15:21

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