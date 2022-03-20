Sokak köpeğinin tramvay yolculuğu

İstanbul’da soğuk havada üşüyen bir sokak köpeği Sirkeci istasyonunda tramvaya bindi. Tramvayda bir süre gezinen köpek, kadın bir yolcunun yanına gitti. Kadının kalkması üzerine o koltuğa oturan köpeğe yolculardan biri ‘‘Yer mi arıyordun kendine? Bir sürü boş yer ver, neden kaldırdın bayanı?’’ diye seslendi.

Haberler - ntv.com.tr 20.03.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 10:24

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