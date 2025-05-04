Sokak köpekleri çocuğa saldırdı

Adana'nın Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi'nde sokakta oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı. Korkup kaçan çocuğu fark eden esnaf, sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.