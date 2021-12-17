Sokak köpekleri öğrenciye saldırdı

Kayseri'de, okuldan eve dönen 9 yaşındaki kız öğrenciye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen U.A.'yı o sırada yoldan geçen bir kadın kurtardı. Korku ve panik yaşayan çocuk olayda şans eseri yara almadı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 17.12.2021 - 09:24 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 09:30

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