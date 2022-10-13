Sokak köpeklerinin kovaladığı 10 yaşındaki çocuk öldü
İstanbul Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarpan 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti. Yol kenarında yürüyen beş çocuk, köpekleri görünce kaçmaya başladı. O sırada hızla gelen bir otomobil Rojhad’a çarptı. Yolda sürüklenen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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