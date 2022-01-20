Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iş adamı o anları anlattı
İstanbul Bakırköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve bacağından defalarca ısırılan iş insanı Sedat Karaağaç yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ölümden döndüğünü söyleyen Karaağaç, olay sırasında çevredekilerin kendisine yardım etmemesine üzüldüğünü belirtti.
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