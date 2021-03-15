Sokak ortasında bayıltan dayak

Antalya’da beş kişi, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde yaşandı. Yumruk ve tekmelerin etkisiyle yere düşen adamın etrafında toplanan grup, dövmeye devam etti. İçlerinden birinin elinde sopa da vardı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ‘‘Çok fena dövüyorlar. Deli kavga dönüyor, adam bayılıyor’’ dedi. Dayağın ardından bir süre yerde kendinden geçen adam güçlükle kalkarak uzaklaştı.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 11:16

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