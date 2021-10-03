Sokak ortasında bıçaklar çekildi: Küçük kız aralarında kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu. O sırada sokakta olan küçük bir kız çocuğu ne yapacağını şaşırdı ve korkudan ağlamaya başladı. Kavga sırasında göğüs ve karnından bıçaklanan 43 yaşındaki Abdurrahim D. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan iki genç kısa sürede yakalandı ve 19 yaşındaki Furkan B. ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 12:03

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