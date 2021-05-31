Sokak ortasında birbirlerine girdiler

İstanbul Esenyurt’ta Afrikalı bir çift ile paralarını çaldığını iddia ettikleri gençler arasında kavga çıktı. Şüphelilerden biri kadının yüzüne tekme atıp diğeri de saçından sürüklemeye çalışınca olay büyüdü. Mahalle sakinleri ‘‘Kadına vurma’’ diyerek tepki gösterdi ve araya girdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından karakola götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 31.05.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 10:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.