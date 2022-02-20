İstanbul Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. 40 yaşındaki Murat Ç. ile 42 yaşındaki Mustafa Ş. sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar. Mustafa Ş., yaralanıp yere düşen Murat Ç.’ye hem ateş etmeye devam etti, hem de başını defalarca tekmeledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan silahlı iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, olayda kullanılan ruhsatsız tabancalara el koydu.
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