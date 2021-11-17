Sokak ortasında çatışma: Seyyar satıcı canını zor kurtardı

İstanbul Kasımpaşa’da motosikletli dört saldırgan husumetli oldukları adama sokak ortasında kurşun yağdırdı. Adamın da kar maskeli saldırganların ateşine karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. O sırada sokağın köşesinde tezgah açmış olan bir seyyar satıcı canını zor kurtardı. Çatışmanın ortasında kalan seyyar satıcı sürünerek tezgahın altına saklandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kimlikleri tespit edilen 5 kişi aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 10:32

TÜRKİYE HABERLERİ