Sokak ortasında çatışma: Seyyar satıcı canını zor kurtardı
İstanbul Kasımpaşa’da motosikletli dört saldırgan husumetli oldukları adama sokak ortasında kurşun yağdırdı. Adamın da kar maskeli saldırganların ateşine karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. O sırada sokağın köşesinde tezgah açmış olan bir seyyar satıcı canını zor kurtardı. Çatışmanın ortasında kalan seyyar satıcı sürünerek tezgahın altına saklandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kimlikleri tespit edilen 5 kişi aranıyor.
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