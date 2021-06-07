Sokak ortasında dövülen kadını motosikletli grup kurtardı

İstanbul Şişli’de sokak ortasında bir erkek tarafından dövülen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Kadının çığlıklarını duyarak duran motosikletliler, adamın kadını tekme tokat dövdüğünü gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup motosikletlilere doğru koştu, onlar da hemen adama müdahale etti. Alkollü alduğu anlaşılan adam, yere yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekibi, adamı gözaltına aldı.

ntv.com.tr 07.06.2021 - 15:01 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 15:13

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