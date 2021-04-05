Sokak ortasında kadına şiddet (Çocuğunun gözü önünde dövüldü)
Küçükçekmece’de bir kişi eşine sokak ortasında şiddet uyguladı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Yaşanan dehşet anları ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İHA 05.04.2021 - 02:11| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 02:44
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