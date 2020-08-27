Sokak ortasında kuyumcuyu gasp ettiler

İstanbul Esenler'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine giderken gasp edildi. Kuyumcunun evinin önünde bekleyen 4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Silahlı gasp anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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NTV 27.08.2020 - 16:03| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 16:14
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