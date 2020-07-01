Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi
İstanbul Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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İHA 01.07.2020 - 05:34| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 05:43
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