Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi

İstanbul Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA 01.07.2020 - 05:34 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 05:43

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