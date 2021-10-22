Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi sokak ortasında öldüresiye dövüldü. İddialara göre V.B, aralarında husumet olduğu belirtilen Y.A., S.Y. ve H.A. ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Y.A., S.Y. ve H.A, V.B’yi dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de 3 kişi hareketsiz yerde yatan V.B’ye vurmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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