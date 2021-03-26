Sokak ortasında silahlı çatışma

İzmir'in Bornova ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sokak ortasında yaşanan çatışma nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Polisin açtığı soruşturma sürüyor.
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NTV 26.03.2021 - 10:32| Son Güncelleme : 26.03.2021 - 10:49
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