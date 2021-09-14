Sokak ortasında silahlı çatışma

Kastamonu’da şehrin en işlek sokaklarından biri olan bölgede iki kişi silahla birbiriyle çatıştı. Olayda yaralanan olmazken, silahtan çıkan mermiler ise ev ve iş yerlerinin camı ile duvarlarına isabet etti. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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NTV 14.09.2021 - 14:41| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 15:00
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