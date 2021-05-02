Sokak ortasında silahlı çatışma: Çocuğunu bırakıp kaçtı
İstanbul’da çocuğuyla kaldırımda yürüyen adam, husumetlisinin tuttuğu tetikçiyle karşılaşınca çocuğunu da bırakıp kaçtı. Beyoğlu’nda yaşanan olayda, 28 yaşındaki baba Musa Kılıç ‘‘Çocuğum var, yapma’’ diye bağırdı ancak tetikçi ateş açtı. Bunun üzerine Kılıç da silahını çekti ve ateş ederk kaçmaya başladı. İki adamın birbirlerine kurşun yağdırdığı anlarda 3 yaşındaki çocuk ortada kaldı. Kısa sürede yakalanan saldırgan “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
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ntv.com.tr 02.05.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 11:53
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