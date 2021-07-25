Sokak ortasında silahlı kavga

Kırıkkale'de gece alkol aldıkları belirtilen S.Ö., M.Ö. ve A.E. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., yanındaki tabancayı çıkartıp, M.Ö. ve A.E.'ye ateş etti. İki arkadaş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. S.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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NTV 25.07.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 25.07.2021 - 12:05
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