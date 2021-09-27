Sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu: Polis baskın düzenledi
İstanbul Beyoğlu’nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapanların görüntüleri polisi harekete geçirdi. Ekipler, Beyoğlu merkezli olmak üzere Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun’da 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 09:59| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 10:08
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